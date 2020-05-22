شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إضافة أبناء المطلقة في «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن الشرط الواجب توافرها لكي تتمكن المطلقة من إضافة أبنائها كتابعين لها.

وذكر البرنامج، ردًا على سؤال طرحه أحد متابعيه على حسابه الخاص بخدمة المستفيدين، أنه يشترط على المطلقة أن يكون معها صك الولاية أو إثبات الاحتضان.

وأضاف البرنامج أن على المطلقة إرفاق المستندات الخاصة بصك الولاية أو إثبات الاحتضان، وفي حال تمت الموافقة عليها، فسيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم.