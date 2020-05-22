شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إضافة أبناء المطلقة في «حساب المواطن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن الشرط الواجب توافرها لكي تتمكن المطلقة من إضافة أبنائها كتابعين لها.
وذكر البرنامج، ردًا على سؤال طرحه أحد متابعيه على حسابه الخاص بخدمة المستفيدين، أنه يشترط على المطلقة أن يكون معها صك الولاية أو إثبات الاحتضان.
وأضاف البرنامج أن على المطلقة إرفاق المستندات الخاصة بصك الولاية أو إثبات الاحتضان، وفي حال تمت الموافقة عليها، فسيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إضافة أبناء المطلقة في «حساب المواطن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.