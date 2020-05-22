شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديز.. تنظيم الاجتماع الاول لأمناء مجالس الشباب بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): نظم مجلس شباب منطقة حائل الاجتماع الأول لأمناء مجالس الشباب بالمملكة برئاسة امين مجلس شباب حائل عبر الاتصال المرئي لتعزيز دور الشباب في كافة المناطق. نظم مجلس شباب منطقة حائل الاجتماع الأول لأمناء مجالس الشباب بالمملكة برئاسة امين مجلس شباب حائل عبر الاتصال المرئي لتعزيز دور الشباب في كافة المناطق. وياتي هذا الاجتماع الاول من نوعه لاجتماع مجالس الشباب بالمملكة لتبادل الخبرات والأفكار في ظل جائحة كورونا.

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