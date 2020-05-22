شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سحب العينة الأولى من الممارسات الصحيات القادمات من الهند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض بأن صحة عسير سحبت 213 عينة من الممارسات الصحيات القادمات من الهند للتأكد من عدم اصابتهن بالمرض.

وتابع بن عائض بأن الصحة طبقت الإجراءات الأولية وفق البروتوكول المعمول به في استقبال الحالات في المطار، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس وأولها تطبيق التباعد بين القادمين، وتم سحب العينات قور وصولهن.

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وأضاف مدير عام الشؤون الصحية بأنه سيتم أخذ العينة الثانية بعد أسبوع، وفي اليوم الـ13 ستؤخذ العينة الأخيرة، وفي حال تَبَيّن سلامة الجميع؛ يتم توزيعهن على المناطق التي كن يعملن بها.