شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالرحمن السديس: لا حرج من استخراج الزكاة بالتمر ونحوه من الأقوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال معالي الشيخ عبدالرحمن السديس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر. قال معالي الشيخ عبدالرحمن السديس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر. وتابع الشيخ عبدالرحمن السديس بأن هذا المقدار فرض على الذكر والأنثى من المسلمين، ولا حرج في إخراجها من التمر ونحوه من الأقوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ عبدالرحمن السديس: لا حرج من استخراج الزكاة بالتمر ونحوه من الأقوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.