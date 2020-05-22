شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تنظم أمسية شعرية عن بُعد على مدار أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت امانة منطقة الرياض تنظيم امسية شعرية عن بُعد على مدار أيام عيدالفطر المبارك . أعلنت امانة منطقة الرياض تنظيم امسية شعرية عن بُعد على مدار أيام عيدالفطر المبارك . وتستضيف الأمانة الشاعر محمد السكران في أول يوم العيد من 10 إلى 11 مساء ً ، والشاعر فهد الشهراني في ثاني يوم من 9 إلى 10 مساءً ، والشاعر سعيد بن مانع في ثالث يوم العيد من 9 إلى 10 مساءً . وسيقدم الأمسية الإعلامي والشاعر مفرح الشقيقي عبرالبث المباشر على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر " .

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