شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن ينقذ طائر «أم سالم» من أنياب أفعى «أم جنيب» بعدما طلب الفزعة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ مواطن للطير المعروف بـ "أم سالم " من أنياب أفعى "أم جنيب " البرية ذات القرون .

وأظهر الفيديو الطائر وهو يرفرف بعنف وكأنه يطلب من المواطن الفزعة حتى ترجل من سيارته وخرج ليشاهد الأفعى وهي تحاول اصطياد الطائر الذي كان عشه بجوارها ، ليتمكن من تخليصه .

الجدير بالذكر أن طائر ام سالم من الطيور المعروفة في الصحراء ، ويقال أن تسميته بهذا الأسم نسبة إلى امرأة تدعى "ام سالم " تدعي على من يضايقها ، لذا بحذر الناس من مضايقة الطائر العجيب .