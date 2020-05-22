شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن ينقذ طائر «أم سالم» من أنياب أفعى «أم جنيب» بعدما طلب الفزعة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ مواطن للطير المعروف بـ "أم سالم " من أنياب أفعى "أم جنيب " البرية ذات القرون .
وأظهر الفيديو الطائر وهو يرفرف بعنف وكأنه يطلب من المواطن الفزعة حتى ترجل من سيارته وخرج ليشاهد الأفعى وهي تحاول اصطياد الطائر الذي كان عشه بجوارها ، ليتمكن من تخليصه .
الجدير بالذكر أن طائر ام سالم من الطيور المعروفة في الصحراء ، ويقال أن تسميته بهذا الأسم نسبة إلى امرأة تدعى "ام سالم " تدعي على من يضايقها ، لذا بحذر الناس من مضايقة الطائر العجيب .
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