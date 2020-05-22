شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامة يصدر تعميما بعدم إقامة صلاة عيد الفطر بالجوامع والمصليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالجوامع والمصليات بالمملكة.

وأصدر الوزير تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على التأكيد على منسوبي المساجد؛ بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمصليات بالمملكة.

ويذكر أن التعميم ، إلحاقًا لما صدر بخصوص الإيقاف المؤقت للجُمَع والجماعات في جوامع ومساجد المملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تُواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.