شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): »أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت أمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . »أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت أمطار رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية على المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.