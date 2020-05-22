شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

حذرت الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة منطقة جازان اليوم الجمعة من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب تدني في مدى الرؤية .

وأكدت الأرصاد أن التحذير يشمل أبو عريش ، والحرث ، والدائر ، والريث ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساءً .

من جانبه ، أهاب الدفاع المدني بالإلتزام بتعليمات السلامة والبعد عن مجاري السيول والمرتفعات ، وأسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة ، والأجسام المتحركة أثناء نشاط الرياح ، مؤكداً على رفع الجاهزية استعداداً لأية مخاطر .