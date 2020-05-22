شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):حذرت الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة منطقة جازان اليوم الجمعة من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب تدني في مدى الرؤية .
وأكدت الأرصاد أن التحذير يشمل أبو عريش ، والحرث ، والدائر ، والريث ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساءً .
من جانبه ، أهاب الدفاع المدني بالإلتزام بتعليمات السلامة والبعد عن مجاري السيول والمرتفعات ، وأسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة ، والأجسام المتحركة أثناء نشاط الرياح ، مؤكداً على رفع الجاهزية استعداداً لأية مخاطر .
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.