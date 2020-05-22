شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ثور هائج يهرب من مسلخ بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ثق مقطع فيديو مشاهد مثيرة لهروب ثور من أحد المسالخ في الرياض وانطلاقه في الشوارع .

وأظهر الفيديو الثور الهائج وهو يجري بين السيارت بينما يلاحقه بعض الأشخاص وتحاول السيارات إيقافه دون جدوى حتى اصطدم بسيارة وقام بعدها واصطدم مرات اخرى واستطاع القيام ومواصلة الهروب مهدداً بوقوع أكثر من حادثة.

وأخيراً انزوى الثور بعيداً عن السيارات واقترب شخصين منه في محاولة للسيطرة عليه غير أنه كاد يفتك بأحدهما ، ليتمكن بعض الأشخاص من السيطرة عليه أخيراً حيث ظهر ممداً ومقيداً على الأرض .