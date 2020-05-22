رسميًّا.. تعميم بعدم إقامة صلاة عيد الفطر في الجوامع والمصليات

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، تعميمًا يؤكد لمنسوبي المساجد عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، في الجوامع والمصليات بالمملكة.

وأوضحت الوزارة -عبر حسابها بتويتر- أن التعميم يأتي إلحاقًا لما تمَّ من الإيقاف المؤقت للجُمع والجماعات تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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