بالأرقام التفصيلية.. الرياض وجدة ومكة تتصدر الإصابات الجديدة لكورونا

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن في عدد الإصابات بفيروس كورونا مسجلة 856 حالة، من أصل 2642 حالة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 403 حالة، ثم مكة المكرمة 289، والمدينة المنورة 205 حالة، والدمام 194 حالة، والدرعية 118 حالة، والجبيل 87 حالة، والقطيف 77 حالة، والخبر 73 حالة.

وجاءت لاحقًا: الطائف 52، والهفوف والظهران 49 حالة لكل منها، ورأس تنورة ونجران 15 حالة لكل منها، وبقيق 10 حالات، وبريدة وظلم وبيش 9 حالات لكل منها، وصفوى وشرورة 8 حالات لكل منها، وصبيا 7 حالات، وخميس مشيط 6 حالات.

ثم جاءت في ترتيب لاحق: أبها وتبوك 5 حالات لكل منها، والمجاردة والنعيرية وقلوة والخرج ووداي الدواسر 4 حالات لكل منها، ومحايل عسير وينبع والهدا والليث والمخواة وضباء والقوز وحائل وعرعر والدلم 3 حالات لكل منها.

وتم تسجيل 2 حالة في كل من: ميسان والقنفذة وحزم الجلاميد وحوطة بني تميم والمجمعة والمزاحمية وضرماء، وتم تسجيل جالة واحدة فقط في كل من: المبرز والنماص وبلشمر وقرية العليا وبيشة وأم الدوم والعقيق وخليص والعارضة والعيدابي والحرث وبقعاء ورويضة العرض وثادق وليلى وجديدة عرعر والدوادمي والسليل وحوطة سدير وحريملاء.

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وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم الجمعة، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 67719، في حين بلغت حالات التعافي 39003، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 364 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، و2963 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وزارة الصحة: تسجيل 2642 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 364