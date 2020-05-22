بالصور.. بلدية محافظة الداير تنهي استعداداتها لعيد الفطر

أنهت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ وفق خطة العمل التي أعدت لهذا الشأن.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن على مذكور أنه تم الانتهاء من تركيب إنارات وأعمال الزينة في الشوارع والميادين العامة والطرق والمداخل الرئيسية للمحافظة.

وبين مذكور أنه تم تكليف فريق عمل للمرابطة خلال إجازة العيد للإشراف على أعمال النظافة والصحة العامة والمراقبة الصحية والمتابعة الميدانية للمحال والمطاعم وتكثيف العمل بالمسلخ الرئيسي للبلدية والأسواق التجارية ومتابعة التزام المحلات بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا خلال فترتين صباحية ومسائية، موضحًا انه تم تغريم عدد من المحلات المخالفة.

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وأوضح مذكور أن البلدية سيستمر عملها في أوقات منع التجول الكلي خلال أيام العيد، ومنها متابعة المحلات المستثناة من الإغلاق والتزامها بفترات الفتح والإغلاق في الأوقات المحددة وتطبيق الإجراءات الوقائية ومتابعة مناديب التوصيل خلال هذه الفترة، ومواصلة أعمال النظافة والرش والتعقيم والتطهير للشوارع والمحلات التجارية.

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