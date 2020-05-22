إصابات كورونا الجديدة.. 38% سعوديون و62% وافدون

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، توزيع نسب الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، والبالغة 2642 إصابة جديدة. وأوضح العبد العالي –خلال مؤتمره الصحفي اليومي- أن الإصابات الجديدة كانت كالتالي:

ـ حسب الجنس.. 27% إناث، و73% ذكور.

ـ حسب العمر.. 11% أطفال، و85% بالغون، و4% كبار السن.

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ـ حسب الجنسية.. 38% سعوديون، و62% جنسيات أخرى.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 67719، في حين بلغت حالات التعافي 39003، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 364 حالة، وأنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، و2963 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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