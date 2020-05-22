حساب المواطن: شرط يمنح المطلقة إضافة أطفالها كـ"تابعين"

أكد برنامج حساب المواطن، أن المطلقة من حقها إضافة أبنائها كتابعين لها بشرط إرفاق مستندات صك الولاية أو إثبات الاحتضان.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر، أنه يمكن للمطلقة إضافة الأبناء كتابعين لها، وفي حال تم إرفاق مستندات من قبل الأم (صك الولاية أو إثبات الاحتضان)، وتمت الموافقة عليها، سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم.

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جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين بأنه عند انفصال الوالدين، هل يدرج الأطفال مع الأب أو مع الأم في حساب المواطن؟

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