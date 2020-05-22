اتصالات الغنوشي الغامضة تستفز برلمان تونس وتدفعه لتحديد "جلسة مساءلة"

حدد البرلمان التونسي، جلسة 3 يونيو المقبل، لمساءلة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي حول اتصالاته الخارجية الغامضة في ما يتعلق بالأزمة الليبية، وكان الأمين العامّ للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قال إنه "يدعم إجراء استفتاء على النظام السياسي القائم في تونس"، وأوضح أمين عام المنظمة النقابية الأكبر، ذات النفوذ السياسي الأوسع، أنه "لا بد من تقييم النظام السياسي إن كان فاشلًا أم ناجحًا".

وتتواصل التساؤلات المثيرة، حول تشابك المصالح بين حركة النهضة (جناح الإخوان في تونس) مع حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، وقطر ضمن مخطط تخريبي، ما أثار انتقادات واسعة في الداخل التونسي من برلمانيين و"الاتحاد العامّ للشغل"، وتعكس هذا التساؤلات المخاوف الإقليمية والدولية من استقطاب تونس وتوريطها في ما يجري على الأرض من تورط في الأزمة الليبية ودعم للجرائم التي تقوم بها حكومة تركيا برئاسة رجب أردوغان، التي تغذي الصراع الدائر في غرب ليبيا.

ويتم ذلك من خلال تهريب شحنات التسليح ونقل المرتزقة وإيفاد المستشارين العسكريين لدعم الميليشيات الإرهابية التابعة لفايز السراج في طرابلس، في مواجهة الجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وترجع تلك الاتهامات الموجهة إلى تونس بسبب الزيارات والاتصالات واللقاءات المعلنة وغير المعلنة التي تمت خلال الأشهر الأخيرة وآخرها في شهر إبريل الماضي بين الجانب التركي والجانب التونسي ومن أهمها خطورة لقاءات واتصالات رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي مع الرئيس التركي وقيادات تركية أخرى.

وشكّك مراقبون في حمولة طائرة تركية متوجهة من أنقرة إلى مطار جرجيس جنوب تونس، في ظل الوقائع الموثقة التي أقدمت عليها حكومة أردوغان، بدعم ميليشيات السراج بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين.

وحذر المراقبون من احتمال أن تشمل الشحنة التركية لميليشيات السراج موادّ الاستخدام المزدوج التي يجرى الاستفادة منها في متفجرات وأسلحة كيميائية على غرار ما تم في سوريا، وسط تأكيدات أن الشحنة سيتم تسليمها إلى ممثلي "الوفاق"، التي تلقى دعمًا عسكريًّا من تركيا. وتلعب حركة النهضة (جناح الإخوان في تونس) دور محامي الشيطان في الضغوط التي يقوم بها الرئيس التركي على الحكومة التونسية، من أجل فتح الأجواء أمام تدفق "مواد لوجستية" بحجة أنها مساعدات تركية لفايز السراج.

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ويؤدي راشد الغنوشي (رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة الإخوانية) الدور الأكثر خطورة في محاولات الضغط على الحكومة والرئاسة من خلال موقعه التشريعي شديد الحساسية، واستمرارًا لدوره المشبوه من أحداث الثورة التونسية عام 2011 وتقاطعه مع أردوغان في تحركات وأنشطة سرية وعلانية مشبوهة.

يتم ذلك بالتعاون مع قطر (الطرف الثالث) لإعادة إحياء المشروع الإخواني، ويسعى الغنوشي منذ توليه رئاسة البرلمان منذ أكثر من سبعة أشهر إلى تمكين حزب النهضة (بدعم تركي- قطري) من مفاصل الدولة التونسية.

ومما يثير الشبهات حول رفيق عبدالسلام تنسيقه المستمر مع مستشار الأمن العسكري للرئيس التركي، مراد أصلان، والعمل معًا لانتداب مهندسين وقيادات من حزب النهضة للتدريب اللوجستي والعسكري في تركيا ومن ثم إرسالهم عبر تونس إلى طرابلس لمحاربة الجيش الليبي.

ويحاول راشد الغنوشي تسويق نفسه للرأي العامّ التونسي باعتباره الرجل الأول في البلاد، حيث يتعمد تخطي صلاحيات الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصلاحيات رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، عبر توقيع اتفاقات تجارية واستثمارية مخزية وفاضحة لسيادة تونس مع قطر وتركيا لاسيما إنشاء صندوق استثماري قطري بامتيازات غير محدودة في تونس، وتمرير مشروع تركي ويسمى بقانون التشجيع والحماية المتبادلة والاستثمارات التركية التي لا تبقي لتونس شيء.

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