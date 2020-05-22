تطبيق«توكلنا»: يمكن زيارة الوالدين خلال منع التجول الكامل بـ«تصريح»

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، مدى إمكانية زيارة الوالدين في أيام العيد في ظل منع التجول الكامل.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- أنه عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي، سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق، أثناء منع التجول، يتم تقديم طلب تصريح خروج عبر «تصاريح التنقل» التابع للأمن العام، عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين المقيمين في القصيم، يود زيارة والديه المقيمين في الزلفي بمنطقة الرياض.

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يأتي هذا فيما يقدم تطبيق «توكلنا»، العديد من خدماته التي يمكن للمواطن الاستفادة منها خلال أزمة جائحة كورونا، مثل الحصول على تصاريح التموين والعمل، وغيرهما.

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