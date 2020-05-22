أخبار السعودية اليوم.. إيداع 215 مليون ريال لمستفيدي «دعم التوظيف».. ومنع صلاة العيد بالجوامع والمصليات

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 22مايو 2020م أبرز الأخبار في المملكة، ومنها إيداع 215 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف، وخبير في الطقس والمناخ يتوقع تقلبات جوية أول أيام عيد الفطر، وتعميم بعدم إقامة صلاة عيد الفطر في الجوامع والمصليات.

إيداع 215 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من «دعم التوظيف»

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 215.4 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج «دعم التوظيف»، تمثل 110.7 مليون منها قيمة الدعم المالي عن شهر مايو لـ50,590 مستفيدًا ومستفيدة، و81.2 مليون قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر فبراير، و11.1 مليون عن الأثر الرجعي لشهر مارس، و12.2 مليون عن الأثر الرجعي لشهر إبريل.

الحصيني: تقلبات جوية خلال أيام عيد الفطر على مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني "تقلبات جوية خلال أيام عيد الفطر". وقال الحصيني -عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع من يوم الأحد، أول أيام عيد الفطر حسب التقويم، تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة.

مركز الفلك الدولي: العيد الأحد في غالبية العالم الإسلامي ولا صحة لحلوله السبت

حسم مركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر من الناحية الفلكية مؤكدًا أنه سيوافق يوم الأحد 24 مايو الجاري وليس السبت 23 مايو كما رجح مختصون.

رسميًّا.. تعميم بعدم إقامة صلاة عيد الفطر في الجوامع والمصليات

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، تعميمًا يؤكد لمنسوبي المساجد عدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، في الجوامع والمصليات بالمملكة.

بالفيديو.. الفلكي الشمري عن الكائنات الفضائية: خيال علمي

أكد الفلكي عبدالعزيز الشمري، عدم وجود كائنات أخرى في الكون غير الإنسان، مشيرًا إلى أن الكائنات الفضائية ليست موجودة إلا في أفلام الخيال العلمي، ولم يثبت علميًّا ولا فلكيًّا وجود كائن عاقل في هذا الكون غير الإنسان.

حساب المواطن: شرط يمنح المطلقة إضافة أطفالها كـ"تابعين"

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أكد برنامج حساب المواطن، أن المطلقة من حقها إضافة أبنائها كتابعين لها بشرط إرفاق مستندات صك الولاية أو إثبات الاحتضان.

بالفيديو.. "آل هيازع" عن فجوة بين الشورى والناس: «إعلامية»

أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور محمد آل هيازع، أن جميع الاقتراحات الجماهيرية يتم دراستها في المجلس، مشيرًا إلى أن الفجوة بين المجلس والناس «إعلامية».

بالصور.. حريق يُجلي 48 شخصًا في حي «أحد» الدمام

تمكنت فرق الدفاع المدني في الدمام، من إخماد حريق في إحدى الشقق السكنية، وإجلاء 48 شخصًا من المبنى من بينهم 11 طفلًا.

شرطة القصيم تضبط 7 مقيمين يمارسون الحلاقة داخل مقرات إقامتهم

أطاحت شرطة القصيم، بـ7 مقيمين قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقرات إقامتهم.

إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة في نطاق بلدية العزيزية بأمانة العاصمة المقدسة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت تجارية وذلك لمخالفتها شروط العمل المستثناة.

أبناء خاشقجي: عفونا عن قاتل والدنا ونحتسب الأجر عند الله

أعلن أبناء الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، العفو عن من قتل والدهم، مشيرين إلى أنهم يحتسبون الأجر عند الله.

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