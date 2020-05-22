بالفيديو.. الفلكي الشمري عن الكائنات الفضائية: خيال علمي

«لم يثبت وجود كائن عاقل في الكون غير الإنسان»
أكد الفلكي عبدالعزيز الشمري، عدم وجود كائنات أخرى في الكون غير الإنسان، مشيرًا إلى أن الكائنات الفضائية ليست موجودة إلا في أفلام الخيال العلمي، ولم يثبت علميًّا ولا فلكيًّا وجود كائن عاقل في هذا الكون غير الإنسان.
وقال الشمري عبر برنامج «الليوان» على «روتانا خليجية»، إن كوكب الأرض -علميًّا وفلكيًّا- هو الكوكب الوحيد القابل للحياة، وحتى الآن لم يثبت وجود كوكب صالح للحياة غير الأرض، وإن مجرة درب التبانة تحتوي على 100 مليار نجم، كل نجم يسع مليون كوكب في حجم الأرض.
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