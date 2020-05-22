وزارة الصحة: تسجيل 2642 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 364

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 67719، في حين بلغت حالات التعافي 39003، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 364 حالة. وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، و2963 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، سبع فئات كونهم من الحالات الأكثر خطرًا حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وأضاف، في وقت سابق، أن الفئات الأكثر خطورة للتعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية عند التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد هم كبار السن وتحديدًا من هم فوق الـ65 عامًا، والمصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والمشاكل القلبية، أو المشاكل التنفسية المزمنة، ومن جملتها المتعلقة بالتدخين والسمنة المفرطة.

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جدَّد «العبدالعالي» التحذير لمن لديهم مشاكل في الوظائف في بعض أعضاء الجسم كالمصابين بأمراض الكلى المزمنة والمصابين بالأورام أو من يتلقون الجرعات الكيماوية المعالجة للأورام، بالإضافة إلى من لديهم ضعف واضطرابات في المناعة في الجسم، والسيدات الحوامل، قائلًا: إن هذه الفئات لهم حقوق، فيجب أن نحرص على توعيتهم وحصولهم على معلومات كافية ومساعدتهم أثناء الحصول على الرعاية الصحية لحمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن جميع المعلومات التي تخص هذه الفئات موجودة في جميع المنصات التي وضعتها وزارة الصحة أبرزها الموقع المستحدث أخيرًا موقع الوقاية من كورونا.

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