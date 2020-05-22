مشمش الباحة بديلا للرطب في رمضان

مع خلو الأسواق من الرطب الطازج، لعدم حضور وقت نضجه أزاح أهالي منطقة الباحة الرطب من قائمة سفرة الإفطار وأبدلوها بفاكهة موسمية وهي المشمش والتي تعد فاكهة ذات قيمة غذائية عالية، بالإضافة إلى كثرة أشجار المشمش في مزارع البحاويين إذ أصبح لا يخلو منزل من شجرة في فنائه.

ميزات عالية

ذكر رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالباحة عبدالله الخضر لـ"دوت الخليج"، تمتاز منطقة الباحة بميزات نسبية لإنتاج بعض الفاكهة التي قد لا توجد في معظم مناطق المملكة نظراً لاختلاف التضاريس وبالتالي اختلاف الظروف الجوية التي تؤدي إلى اختلاف درجتي الحرارة والرطوبة وغيرهما من العوامل المناخية المؤثرة في إنتاج الفاكهة.

مميزات المنطقة

أضاف الخضر، أن منطقة الباحة تمتاز بميزة أخرى بأن جميع مناخات الزراعة متواجدة بها، وذلك حسب مواقع محافظاتها المختلفة، فمحافظات: المندق وبلجرشي والقرى لها طابع المرتفعات، بينما محافظة العقيق لها الطابع الصحراوي، ومحافظتا المخواة وقلوة لهما طابع المنخفضات والسواحل، وبالتالي فإن الفاكهة تختلف من محافظة إلى أخرى.

لذلك بعض الفاكهة المتواجدة هذه الأيام في شهر رمضان الكريم من إنتاج المنطقة إن لم تكن من السراة فهي من تهامة، فالمشمش والتفاح البلدي من السراة، والبطيخ والشمام من تهامة، ولكن موسم الفاكهة الكبير لم يأت بعد، وسوف يكون بعد شهر رمضان الكريم.

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أسعار الفاكهة

ذكر أنه لا توجد إحصائيات عن عدد الأشجار، أو كمية إنتاجها، أو التي تباع أكثر أو ذات استهلاك أكثر. أما أسعار الفاكهة فهي تتفاوت، فالمشمش لا يتصدر الفاكهة، ولكنه لصفات خاصة منها أنه مبكر الإنتاج وفترة إنتاجه قصيرة مقارنة بالفاكهة الأخرى إذ لا تزيد على شهر من بداية الموسم حتى انتهائه. فالرمان مرتفع جدا مقارنة بغيره ويباع أكثر في أسواق المهرجانات.

فواكه استوائية

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس محمد الشهري تولي الوزارة برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة اهتماما كبيرا بمنطقة الباحة لتنوع تضاريسها ومنتجاتها الزراعية الصيفية والشتوية منها، الساحلية والجبلية، كالفواكه الاستوائية والبن واللوزيات ذات النواة الحجرية (المشمش والخوخ) كما تشتهر المنطقة بزراعة الرمان، حيث يعد رمان بيده من أجود وأشهر أنواع الرمان على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن المنطقة حظيت بعدد من المشاريع النوعية كإعادة تأهيل المدرجات الزراعية وبرنامج الإعانات الزراعية (ريف) وغيرها من المشاريع التي أسهمت في تنوع المحاصيل الزراعية والرفع من جودتها وإنتاجها، كما أسهمت في خلق فرص وظيفية مباشرة في إعادة المزارعين للزراعة وغير مباشرة في الخدمات اللوجستية ما قبل وما بعد الإنتاج.