أداء آخر صلاة جمعة في رمضان بالمسجدين الحرام والنبوي

أدت جموع المصلين اليوم صلاة أخر جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام في أجواء تسودها الطمأنينة والروحانية رافعين أكف الضراعة لله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار سائلين الله عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يمن عليهم بالمغفرة و العتق من النار وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في كل مكان وأن يعد عليهم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة.

كما أقيمت اليوم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441.

وواصلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمواد صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجدين لكاشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام وتعمل عن بعد بدقة عالية.

كما قامت الرئاسة ببث خطبة صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات.