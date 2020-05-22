أداء آخر صلاة جمعة في رمضان بالمسجدين الحرام والنبوي

كما أقيمت اليوم في المسجد النبوي بالمدينة المنورة آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441.
وواصلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمواد صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجدين لكاشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام وتعمل عن بعد بدقة عالية.
كما قامت الرئاسة ببث خطبة صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين عبر منصة (منارة الحرمين) بعدة لغات.
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