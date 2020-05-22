أمانة عسير تنهي 20 ألف معاملة عن بعد

كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة عسير عن إنجاز 20.618 معاملة عن بعد، بواقع 892 معاملة واردة، و5034 معاملة صادرة، في حين صدرت الأمانة 5027 معاملة لجهات خارجية، و5356 معاملة تم توريدها على النظام، وأكثر من 3670 معاملة إلكترونية موردة، كما تم دمج 33 معاملة وحفظ 606 معاملة.
وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة مستمرة في تطوير خدماتها التقنية بما يضمن سرعة التواصل والإنجاز المجود.
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