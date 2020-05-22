إيداع 215.4 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من دعم التوظيف

ودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 215.4 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف"، تمثل 110.7 ملايين ريال منها قيمة الدعم المالي عن شهر مايو لـ50,590 مستفيدا ومستفيدة، و81.2 مليون ريال قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر فبراير، ومبلغ 11.1 مليون ريال عن الأثر الرجعي لشهر مارس، و12.2 مليون ريال عن الأثر الرجعي لشهر أبريل، حيث استكمل الصندوق ايداع مبالغ الدعم لشهري مارس وأبريل للمنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل حتى تاريخ 10 مايو الماضي، وهو التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة من الأثر الرجعي للبرنامج.

ويأتي تقديم الصندوق لموعد صرف الدعم المالي للبرنامج عن شهر مايو، لتصادف التاريخ المحدد للصرف يوم 28 مايو مع إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص، كما يأتي برنامج "دعم التوظيف" ضمن أولى مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أداءها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (COVID-19).

وأكد "هدف" استمرار استقبال طلبات التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، للاستفادة من دعم برنامج "دعم التوظيف" لأجور السعوديين والسعوديات، حيث يدعم البرنامج أجور المواطنين والمواطنات في جميع الوظائف والمهن بمختلف منشآت القطاع الخاص، بنسبة تبدأ من 30 % وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في محتلف المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50 % من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وأشار الصندوق إلى أن آلية الدعم للبرنامج تقوم على إيداع الدعم نهاية الشهر المستحق في الحسابات البنكية للمنشآت، بالإضافة إلى شهر سابق للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي للبرنامج.

وجدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص للتسجيل إلكترونيا والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال الدخول إلى صفحة البرنامج على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.