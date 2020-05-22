السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 315 جولة رقابية على المنشآت الغذائية بالخفجي



الدمام 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 315 جولة على المنشآت الغذائية بمحافظة الخفجي، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على المحلات التجارية والغذائية، وإحكام الرقابة الصحية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة‪.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات شملت 1685 منشأة غذائية، وأسفرت عن إغلاق 23 منشأة، وتسجيل مخالفات صحية بلغت 288 مخالفة، ومصادرة 2356 كيلوجراما من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم فرض غرامات مالية على المخالفين.

وأضافت أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، مخالفة اشتراطات الصحة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد الغذائية المطهية وسريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأكدت أمانة الشرقية، أن بلدية المحافظة مستمرة بحملاتها الرقابية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة بالخفجي والمراكز التابعة لها، داعيةً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

// انتهى//

16:26ت م

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