السعودية اليوم / لبنان يسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 62 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت الوزراة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 62 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1086 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 663 حالة.

// انتهى //

15:30ت م

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بيروت 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 62 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الوزراة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 62 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1086 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 663 حالة.// انتهى //15:30ت م0068

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