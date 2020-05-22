السعودية اليوم / الكويت تسجّل 955 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات



الكويت 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

سجًلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 955 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 19564 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 138 حالة، مبينة أن 139 حالة من الحالات المسجلة لمواطنين كويتيين، والحالات الأخرى لمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأشارت إلى أن 180 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة إلى 13911 حالة، في حين بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي 644 شخصًا.

// انتهى //

14:41ت م

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الكويت 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسسجًلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 9 حالات وفاة.وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 19564 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 138 حالة، مبينة أن 139 حالة من الحالات المسجلة لمواطنين كويتيين، والحالات الأخرى لمقيمين من جنسيات مختلفة.وأشارت إلى أن 180 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة إلى 13911 حالة، في حين بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي 644 شخصًا.// انتهى //14:41ت م0062

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