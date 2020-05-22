السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القرآن بالبدائع تختتم حلقاتها الرمضانية



البدائع 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

اختتمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البدائع حلقاتها الرمضانية عن بعد مستهدفة 195 مشاركاً من الجنسين بمختلف الفئات العمرية.

وبين المدير التنفيذي للجمعية علي بن محمد الرشود أن المشاركين وزعوا على 28 حلقة قرآنية يشرف عليها 28 معلما ومعلمة .

// انتهى //

14:31ت م

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