السعودية اليوم / بدء أعمال المجلس التنفيذي للصحة العالمية في جنيف



جنيف 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

بدأت في جنيف ، اليوم ، أعمال الدورة الـ ١٤٧ للمجلس التنفيذي للصحة العالمية ، التي تعقد ليوم واحد بشكل افتراضي بسبب تدابير منع انتشار كوفيد ١٩ .

وتناقش الدورة المسائل الإجرائية والإدارية اللازمة لاستمرارية عمل منظمة الصحة العالمية ، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا التقنية .

وقد تم انتخاب الدكتور هارش باردان من إقليم جنوب شرق آسيا رئيساً لهذه الدورة .

ويتألف المجلس التنفيذي للصحة العالمية من ٣٤ دولة عضو منتخبة لمدة ٣ سنوات ، ويشمل المشاركون ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة غير الممثلة في المجلس .

// انتهى //

14:05ت م

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