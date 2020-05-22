السعودية اليوم / المغرب تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واس

سجّلت المغرب اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 197 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 4347 حالة، بعد تعافي 67 حالة، فيما اُستبعِدت 115 ألفًا و570 حالة بعد الكشف المخبري.

//انتهى//

13:59ت م

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الرباط 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م واسسجّلت المغرب اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7300 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 197 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 4347 حالة، بعد تعافي 67 حالة، فيما اُستبعِدت 115 ألفًا و570 حالة بعد الكشف المخبري.//انتهى//13:59ت م0052

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