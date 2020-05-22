شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 2,642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن متحدث وزارة الصحة د محمد العبدالعالي اليوم تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة.

وقال من بين الحالات الجديدة 27 % لإناث و 73% من الذكور ، و 11 % أطفال و 85 % بالغون و 4 % كبار السن، و38 % مواطنون وجنسيات أخرى 62 %.

وأضاف العبد العالي أن إجمالي الحالات بلغ 67719، بينها 28352 إصابة نشطة و 302 حالة حرجة، وتم تسجيل 2963 حالة تعافي ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 39,003 حالة، فيما تسجيل 13 حالات وفيات ليكون إجمالي حالات الوفاة 364.