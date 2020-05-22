السعودية | السعودية: منع التجول الكامل يبدأ من الساعة الـ5 عصر اليوم

شكرا لقرائتكم السعودية: منع التجول الكامل يبدأ من الساعة الـ5 عصر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية عن بدء الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة تطبيق القرار، الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية، الموافق 27 مايو 2020 م.

وأهاب المتحدث بجميع الأفراد والكيانات إلى التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وأكد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وفقاً للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.