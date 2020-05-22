، 4 مدن تسجل 1753 إصابة بكورونا في السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرياض في المقدمة بـ856 تليها جدة بـ403 حالات

بلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في أربع مدن سعودية، أكثر من 1753 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم.

جاء الكشف عن ذلك من خلال وزارة الصحة أثناء المؤتمر الصحفي المخصص لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 289 حالة في مكة، و856 حالة في الرياض، و403 حالات في جدة، و205 في المدينة المنورة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم، تسجيل 2642 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد في عدد من المدن بمناطق المملكة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد