، 6 مدن سعودية تسجل 2065 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مكة والمدينة والرياض وجدة والمدينة والدمام والدرعية

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والدرعية" 2065 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2642 حالة.

وتوزعت الـ2065حالة على: الرياض 856، وجدة 403، ومكة 289، والمدينة 205، والدمام 194، والدرعية 118 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن إلى 67719 حالة؛ منها 28352 حالة نشطة، و302 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 39003 حالات؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 364 حالة وفاة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد