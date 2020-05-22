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كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19؛ ليتجاوز الإجمالي 39003 آلاف حالة في المملكة، وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، الذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2963.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجّلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 03:57 PM
انخفاض كبير في الحالات النشطة
كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19؛ ليتجاوز الإجمالي 39003 آلاف حالة في المملكة، وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، الذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2963.
ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجّلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.
، تسجيل 2963 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.. والإجمالي يلامس الـ 40 ألفاً ،
المصدر : الخليج 365
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