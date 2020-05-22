، تسجيل 2963 حالة تعافٍ من فيروس كورونا.. والإجمالي يلامس الـ 40 ألفاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - انخفاض كبير في الحالات النشطة

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن ارتفاع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبّب لمرض كوفيد-19؛ ليتجاوز الإجمالي 39003 آلاف حالة في المملكة، وذلك بحسب إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم، الذي أوضح أن الحالات الجديدة بلغت: 2963.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي، بعد تواصل القفزات الكبيرة خلال الأيام الماضية في حالات التعافي حيث سجّلت المملكة أرقاماً كبيرة في حالات التعافي.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد