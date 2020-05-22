، "جوجل" تضيف تقنية جديدة تتبع أنماط نومك المعتادة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قررت شركة "جوجل" الأمريكية إضافة تقنية جديدة لمستخدميها، التي يمكنها تتبع أنماط نومك المعتادة، وتجعله قادراً على تسجيل ملاحظات ليلية أكثر.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "جوجل" في طريقها لطرح تطبيق جديد باسم "الرفاهية الرقمية"، التي يقدم تقنيات جديدة لوضع الملاحظات الليلية وتتبع أنماط النوم.
ويستخدم التطبيق البيانات الموجودة على تطبيق "ساعة جوجل" الافتراضية ومستشعرات حركة الهاتف، لتحديد ما إذا كنت نائماً أم لا، وتتبع التطبيقات التي تستخدمها في السرير.
وستمنحك "جوجل" خيار إلغاء الاشتراك في وظيفة الاستخدام اليومي للجهاز، التي يمكنها تعقب استخدامات التطبيق الخاص بك، وفتح الهاتف وإجمالي وقت تشغيل الشاشة.
ويضيف التطبيق أيضاً ميزة أخرى ألا وهي "ملاحظات ليلية"، حيث يمكنك تدوين الملاحظات عند الاستلقاء على السرير قبل الانغماس في النوم، وعندما تستيقظ يسألك تطبيق "الرفاهية الرقمية" إذا كنت تريد سماع الملاحظات التي كنت تقولها وقت النعاس عندما تستيقظ.
ويعد استخدام وقت الشاشة عبر الملفات الشخصية أمراً بسيطاً - فهو يمكّن الرفاهية الرقمية للعمل على ملفك الشخصي للعمل.جوجل
"جوجل" تضيف تقنية جديدة تتبع أنماط نومك المعتادةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-22
قررت شركة "جوجل" الأمريكية إضافة تقنية جديدة لمستخدميها، التي يمكنها تتبع أنماط نومك المعتادة، وتجعله قادراً على تسجيل ملاحظات ليلية أكثر.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "جوجل" في طريقها لطرح تطبيق جديد باسم "الرفاهية الرقمية"، التي يقدم تقنيات جديدة لوضع الملاحظات الليلية وتتبع أنماط النوم.
ويستخدم التطبيق البيانات الموجودة على تطبيق "ساعة جوجل" الافتراضية ومستشعرات حركة الهاتف، لتحديد ما إذا كنت نائماً أم لا، وتتبع التطبيقات التي تستخدمها في السرير.
وستمنحك "جوجل" خيار إلغاء الاشتراك في وظيفة الاستخدام اليومي للجهاز، التي يمكنها تعقب استخدامات التطبيق الخاص بك، وفتح الهاتف وإجمالي وقت تشغيل الشاشة.
ويضيف التطبيق أيضاً ميزة أخرى ألا وهي "ملاحظات ليلية"، حيث يمكنك تدوين الملاحظات عند الاستلقاء على السرير قبل الانغماس في النوم، وعندما تستيقظ يسألك تطبيق "الرفاهية الرقمية" إذا كنت تريد سماع الملاحظات التي كنت تقولها وقت النعاس عندما تستيقظ.
ويعد استخدام وقت الشاشة عبر الملفات الشخصية أمراً بسيطاً - فهو يمكّن الرفاهية الرقمية للعمل على ملفك الشخصي للعمل.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
03:01 PM
قررت شركة "جوجل" الأمريكية إضافة تقنية جديدة لمستخدميها، التي يمكنها تتبع أنماط نومك المعتادة، وتجعله قادراً على تسجيل ملاحظات ليلية أكثر.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "جوجل" في طريقها لطرح تطبيق جديد باسم "الرفاهية الرقمية"، التي يقدم تقنيات جديدة لوضع الملاحظات الليلية وتتبع أنماط النوم.
ويستخدم التطبيق البيانات الموجودة على تطبيق "ساعة جوجل" الافتراضية ومستشعرات حركة الهاتف، لتحديد ما إذا كنت نائماً أم لا، وتتبع التطبيقات التي تستخدمها في السرير.
وستمنحك "جوجل" خيار إلغاء الاشتراك في وظيفة الاستخدام اليومي للجهاز، التي يمكنها تعقب استخدامات التطبيق الخاص بك، وفتح الهاتف وإجمالي وقت تشغيل الشاشة.
ويضيف التطبيق أيضاً ميزة أخرى ألا وهي "ملاحظات ليلية"، حيث يمكنك تدوين الملاحظات عند الاستلقاء على السرير قبل الانغماس في النوم، وعندما تستيقظ يسألك تطبيق "الرفاهية الرقمية" إذا كنت تريد سماع الملاحظات التي كنت تقولها وقت النعاس عندما تستيقظ.
ويعد استخدام وقت الشاشة عبر الملفات الشخصية أمراً بسيطاً - فهو يمكّن الرفاهية الرقمية للعمل على ملفك الشخصي للعمل.
، "جوجل" تضيف تقنية جديدة تتبع أنماط نومك المعتادة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.