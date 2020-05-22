، "الصحة" : تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 67719 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 22 مايو 2020، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخرمستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 67719 حالة حتى الآن.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد