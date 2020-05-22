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أكّد الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس بمراصده الخاصة بثقيف في محافظة ميسان، محمد بن ردة الثقفي؛ أن القمر يدرك الغروب قبل الشمس مساء اليوم الجمعة، وأن يوم غدٍ السبت هو المتمّم لشهر رمضان.
وقال "الثقفي"؛ لـ "الخليج 365": حسب المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر فقد اتضح أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في مرحلة المحاق مساء اليوم الجمعة، وسيتعذر ذلك لأنه لم تتم ولادة الهلال وتكون ولادته بعد الانتهاء من مرحلة الاقتران السطحي أو المركزي مع الشمس وذلك في الساعة 8:38 مساءً حسب توقيت مكة المكرّمة.
وأضاف: بهذه المعطيات الفلكية، فإن غداً السبت هو المتمّم لعدة شهر رمضان وفي مساء اليوم نفسه ستتضح رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدرابيل والتلسكوبات بعد غروب الشمس، ويمكث في الأفق قرابة ٤٣ دقيقة، ويكون يوم الأحد هو عيد الفطر المبارك.حالة الطقس الأرصاد شهر رمضان هلال شوال
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 03:13 PM
قال: الحسابات الفلكية تؤكّد أن القمر يغرب قبل غروب الشمس اليوم
أكّد الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس بمراصده الخاصة بثقيف في محافظة ميسان، محمد بن ردة الثقفي؛ أن القمر يدرك الغروب قبل الشمس مساء اليوم الجمعة، وأن يوم غدٍ السبت هو المتمّم لشهر رمضان.
وقال "الثقفي"؛ لـ "الخليج 365": حسب المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر فقد اتضح أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في مرحلة المحاق مساء اليوم الجمعة، وسيتعذر ذلك لأنه لم تتم ولادة الهلال وتكون ولادته بعد الانتهاء من مرحلة الاقتران السطحي أو المركزي مع الشمس وذلك في الساعة 8:38 مساءً حسب توقيت مكة المكرّمة.
وأضاف: بهذه المعطيات الفلكية، فإن غداً السبت هو المتمّم لعدة شهر رمضان وفي مساء اليوم نفسه ستتضح رؤية الهلال بالعين المجردة أو الدرابيل والتلسكوبات بعد غروب الشمس، ويمكث في الأفق قرابة ٤٣ دقيقة، ويكون يوم الأحد هو عيد الفطر المبارك.
، "الثقفي" لـ "الخليج 365": هلال عيد الفطر لم يُولد.. وغداً المُتمّم لرمضان ،
المصدر : الخليج 365
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