السعودية | متحدث الصحة: تسجيل 2642 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: تسجيل 2642 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس أعلن متحدث وزارة الصحة في المملكة أنه تم تسجيل 2642 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

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