طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر.. وصفتان

يعتبر بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت التي تقدم في الأعياد، لما له من مذاق مختلف عن جميع أنواع البسكويت.

في السطور التالية نقدم لكم طريقة تحضير بسكويت النشادر الهش المقرمش بوصفتين مختلفتين، منها وصفة بمذاق القهوة المميز.





طريقة عمل بسكويت النشادر‎‏ :

المقادير:

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع من سكر البودرة.

2 بيضة.

15 جرام نشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة التحضير:

نضع الزبدة والسكر في وعاء، ويتم الخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو العجانة للحصول على المزيج المتجانس.

يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الإستمرار بالخفق.

يضاف إلى الخليط كل من الفانيليا والنشادر مع المزج جيداً مرة أخرى.

يضاف كل من الدقيق والبيكنج باودر إلى الخليط السابق، ويتم الخفق على السرعة الخفيفة للحصول على العجينة اللينة.

تترك العجينة جانباً لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ترتاح قليلاً.

يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة، أو يمكن استخدام ماكينة البسكويت لعمل أشكال البسكويت المختلفة.

يتم وضع أصابع البسكويت في صينية تدخل الفرن الساخن في درجة 150 مئوية، وتترك لمدة 20 دقيقة إلى الحصول على اللون الذهبي.

تخرج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد، ثم توضع في طبق التقديم.





بسكويت النشادر‎‏ بالقهوة :

المقادير:

2 كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

3 أكواب من السكر الناعم.

2 كوب من السمن.

كوب ونصف من اللبن الزبادي.

10 بيضات.

3 ملاعق صغيرة من النشادر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

سمسم.

طريقة التحضير: