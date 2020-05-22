محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 7300 سجّل المغرب اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7300 حالة. وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 197 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 4347 حالة، بعد تعافي 67 حالة، فيما اُستبعِدت 115 ألفاً و570 حالة بعد الكشف المخبري.المغرب فيروس كورونا الجديد 22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 02:32 PM Advertisements ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 7300 المغرب يسجّل 89 إصابة جديدة بكورونا المغرب يسجّل 89 إصابة جديدة بكورونا سجّل المغرب اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7300 حالة. وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 197 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 4347 حالة، بعد تعافي 67 حالة، فيما اُستبعِدت 115 ألفاً و570 حالة بعد الكشف المخبري. الكلمات المفتاحية ، المغرب يسجّل 89 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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