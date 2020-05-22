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أفاد رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، الدكتور شرف السفياني؛ بأن الاقتران الفلكي المركزي للقمر يحدث في الساعة 20:39 بتوقيت مكة المكرّمة، الليلة السبت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020، فيما دعت المحكمة العليا إلى تحرّي هلال شوال مساء اليوم الجمعة 29 رمضان 1441 هـ.
وقال "السفياني"؛ لـ"الخليج 365": نظراً لكون الشرط الأساسي لدخول الشهر الجديد لم يتحقق، وهو حدوث الاقتران الفلكي قبل غروب الشمس؛ ما يؤدي إلى غروب القمر قبل غروب الشمس بفارق إحدى عشرة دقيقة وهذا يجعل رؤية الهلال مستحيلة وغير ممكنة لهذا اليوم، أما يوم السبت بعد الغروب فسيمكث الهلال فوق أفق مكة المكرّمة نحو 45 دقيقة بعد غروب الشمس.
وأضاف: بناءً على ما تقدم فمن المتوقع أن تعلن المحكمة عن عدم رؤية الهلال من جميع مدن السعودية لهذا اليوم، وبالتالي يكون السبت هو المتمّم لشهر رمضان لهذا العام 1441هـ، والأحد الموافق 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وبخصوص ما نُشر بشأن كون يوم غدٍ السبت هو أول أيام عيد الفطر، أكد الفلكي"السفياني"؛ أنهُ قولٌ شاذ لا صحة له ولا يستند إلى أي من المعايير الفلكية للأهلة المعروفة، كما أنه يخالف إجماع الفلكيين في العالمين العربي والإسلامي، ويُخشى أن يكون القصد منه إثارة البلبلة وتشكيك الناس والدعاية الإعلامية فقط.
عيد الفطر هلال شوال
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 02:26 PM
قال: ما نُشر أن العيد غداً قولٌ شاذ لا صحة له غرضه البلبلة والتشكيك"السفياني" لـ "الخليج 365": رؤية الهلال مستحيلة اليوم.. والأحد أول أيام العيد
أفاد رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، الدكتور شرف السفياني؛ بأن الاقتران الفلكي المركزي للقمر يحدث في الساعة 20:39 بتوقيت مكة المكرّمة، الليلة السبت 30 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020، فيما دعت المحكمة العليا إلى تحرّي هلال شوال مساء اليوم الجمعة 29 رمضان 1441 هـ.
وقال "السفياني"؛ لـ"الخليج 365": نظراً لكون الشرط الأساسي لدخول الشهر الجديد لم يتحقق، وهو حدوث الاقتران الفلكي قبل غروب الشمس؛ ما يؤدي إلى غروب القمر قبل غروب الشمس بفارق إحدى عشرة دقيقة وهذا يجعل رؤية الهلال مستحيلة وغير ممكنة لهذا اليوم، أما يوم السبت بعد الغروب فسيمكث الهلال فوق أفق مكة المكرّمة نحو 45 دقيقة بعد غروب الشمس.
وأضاف: بناءً على ما تقدم فمن المتوقع أن تعلن المحكمة عن عدم رؤية الهلال من جميع مدن السعودية لهذا اليوم، وبالتالي يكون السبت هو المتمّم لشهر رمضان لهذا العام 1441هـ، والأحد الموافق 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وبخصوص ما نُشر بشأن كون يوم غدٍ السبت هو أول أيام عيد الفطر، أكد الفلكي"السفياني"؛ أنهُ قولٌ شاذ لا صحة له ولا يستند إلى أي من المعايير الفلكية للأهلة المعروفة، كما أنه يخالف إجماع الفلكيين في العالمين العربي والإسلامي، ويُخشى أن يكون القصد منه إثارة البلبلة وتشكيك الناس والدعاية الإعلامية فقط.
، "السفياني" لـ "الخليج 365": رؤية الهلال مستحيلة اليوم.. والأحد أول أيام العيد ،
المصدر : الخليج 365
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