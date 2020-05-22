محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9212 سجلت بلجيكا خلال الــ24 ساعة الماضية، 276 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 56511 إصابة. وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 9212 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما تَمَاثل للشفاء 135 شخصًا.فيروس كورونا الجديد 22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 02:16 PM Advertisements ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9212 بلجيكا: 276 إصابة جديدة بكورونا بلجيكا: 276 إصابة جديدة بكورونا سجلت بلجيكا خلال الــ24 ساعة الماضية، 276 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 56511 إصابة. وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 9212 حالة بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما تَمَاثل للشفاء 135 شخصًا. الكلمات المفتاحية ، بلجيكا: 276 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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