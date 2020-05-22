، مجلس أئمة مسلمي أستراليا: العيد سيكون الأحد.. والصلاة بالبيوت ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد استحالة رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم في الولايات كافة

أعلن المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا، أن يوم غد السبت 23 مايو، هو آخر أيام شهر رمضان، وأن يوم الأحد الموافق 24 مايو من عام 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، برئاسة كبير مفتي أستراليا الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ حيث تم الإعلان عن أنه وبعد المشاورة مع كثير من العلماء المسلمين في ولايات القارة الأسترالية كافة فيما يخص موعد بداية عيد الفطر المبارك، وبعد متابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم، ومشاورة أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي، فقد تحقق لدى مجلس الأئمة، أن هلال الشهر الجديد سيغيب عن سماء أستراليا قبل غروب شمس اليوم الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان بـ 13 دقيقة، ومن ثم تكون رؤية الهلال في أستراليا بعد غروب شمس ذلك اليوم مستحيلة.

وبناءً على ذلك؛ يكون يوم السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمّم لشهر رمضان 1441هـ، وأن يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو بداية شهر شوال 1441هـ، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوصى مجلس الأئمة بإقامة شعيرة صلاة العيد في المنازل، ونظراً للظروف الحالية يمكن أن تقام الصلاة بأقل العدد وهو ثلاثة وما لم يتوافر خطيب تُقام بلا خطبة؛ لأن الخطبة ليست شرطاً لصحة صلاة العيد.

وقال المجلس: يمكن متابعة الخطبة المنقولة من أيّ من المساجد المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

ويهتم المسلمون في أستراليا عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، وتسبق دولاً كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

عيد الفطر أستراليا