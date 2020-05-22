بالمخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا..

أطاحت شرطة القصيم، بـ7 مقيمين قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقرات إقامتهم. صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط سبعة مقيمين، قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقرات إقامتهم، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، إثر تعليق نشاط الحلاقة احترازيًّا. وأكد السحيباني إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضا: بالصور.. ضبط عمالة تقوم بالحلاقة للزبائن داخل منزل شعبي بالطائف ضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص بنجران

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة القصيم تضبط 7 مقيمين يمارسون الحلاقة داخل مقرات إقامتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.