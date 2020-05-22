الحصيني: تقلبات جوية خلال أيام عيد الفطر على مناطق عدة

تمركز منخفض جوي على الشمالية..
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني "تقلبات جوية خلال أيام عيد الفطر". وقال الحصيني -عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع من يوم الأحد، أول أيام عيد الفطر حسب التقويم، «تقلبات جوية لعدة أيام على المملكة.. التقلبات الجوية تشمل أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من الشمالية والوسطى والجنوبية، وكذلك غبار متفاوت مع انخفاض في الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال القصيم، بسبب تمركز منخفض جوي على الشمالية».
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، هطولًا لأمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، حائل, الجوف.
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