شرطة الرياض: القبض على مطلق النار للتباهي وصاحب حساب وثّق الواقعة ونشرها

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض به وأيضا موثق الواقعة الذي نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض

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العقيد شاكر التويجري.

وأوضح التويجري أن عملية القبض جاءت بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته وهوية صاحب الحساب الذي قام بتوثيق ذلك ونشره، والقبض عليهما .

وأوضح المتحدث أن الموقوفين وهما مواطِنَانْ في العقدين الثاني والثالث من العمر، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.