مركز الفلك الدولي: العيد الأحد في غالبية العالم الإسلامي ولا صحة لحلوله السبت

حسم مركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر من الناحية الفلكية مؤكدًا أنه سيوافق يوم الأحد 24 مايو الجاري وليس السبت 23 مايو كما رجح مختصون.

وأكد الفلكي «خالد الخضير» أن يوم السبت الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٠م هو أول أيام عيد الفطر المبارك فكليًا

وقال الخضير في تغريدة عبر تويتر نشرها قبل يومين - أرفقها بصورة للقمر- قائلا: هلال القمر فجر يوم الأربعاء ٢٧ رمضان ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٠م.

وتابع الخضير: وغدًا الخميس ٢٨ رمضان يشرق القمر قبل الشمس ويغرب قبلها وفجر الجمعة ٢٩ رمضان يشرق القمر مقترنا بالشمس ويغرب بعدها فيكون السبت غرة شهر شوال الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٠م.

وكان الخضير نشر في 28 أبريل المنصرم، تغريدة جاء فيها: فلكيًا بمشيئة الله سيكون السبت غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر

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المبارك ١٤٤١ هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٠م.

في المقابل توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، قبل أيام استكمال عدة شهر رمضان 30 يومًا، مشيرًا إلى أنَّ عيد الفطر سيكون الأحد.

وقال الزعاق عبر قناة «السعودية»، إنَّ العيد سيكون يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري.

من جانبه رد مركز الفلك الدولي على استفسارات ووردته قال إنها تتعلق بتغريدة بأن عيد الفطر سيكون يوم السبت.

وأوضح المركز أن مضمون التغريدة غير صحيح، مؤكدًا أن العيد يوم الأحد في غالبية العالم الإسلامي، نظرًا لغروب القمر قبل الشمس يوم الجمعة. المزيد في بيان مركز الفلك الدولي على الرابط: