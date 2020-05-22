إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة في نطاق بلدية العزيزية بأمانة العاصمة المقدسة

خالفت شروط العمل المستثناة
أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت تجارية وذلك لمخالفتها شروط العمل المستثناة.
جاء ذلك حسبما أوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني.
وأوضح الزهراني أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت تجارية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
وأضاف أنه تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت التجارية والغذائية؛ للتأكد من التزامها في تطبيق كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم .
وشدد في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.
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