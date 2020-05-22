شرطة القصيم: ضبط مواطنٍ ومقيم استغلّا تصريح التنقل بإخفاء آخرين بمركبتهم

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن ومقيم استغلا تصريح السماح لهما بالتنقل، لإخفاء أشخاصٍ آخرين في مركبتيهما والتنقل بهم. جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني. وذكر السحيباني أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

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